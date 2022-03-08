РФ за эти 13 дней потеряла больше авиатехники, чем за 30 лет, но у них еще достаточно машин для убийства и ракет для террора — Зеленский 8 марта, 12:32 Цей матеріал також доступний українською РФ за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиатехники, сколько за эти 13 дней в Украине (Фото:ВМС ВС Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении во вторник, 8 марта, отметил, что РФ за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиатехники, сколько за эти 13 дней в Украине. В то же время он подчеркнул, что у врага еще достаточно машин для убийства и ракет для террора.

Зеленский напомнил, что за последние сутки оккупанты бомбили Сумы, в результате чего погиб 21 человек.



«Оккупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбами. Наш мирный город, который никогда в своей истории не угрожал России! Добрая, тихая, душевная Сумщина! Которую превращают в ад», — сказал президент.

«Мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупантов повсюду, где можем. Везде. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет. Сотни боевых самолетов оккупантов. Сотни вертолетов. Да, мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине» , — подчеркнул глава государства.



В то же время он отметил, что у России есть еще немалый потенциал для воздушной атаки украинских городов.

« Но у них еще достаточно машин для убийства. Еще достаточно ракет для террора . Еще достаточно пятисот килограммовых бомб. Чтобы сбрасывать их на Чернигов и Киев. Одессу и Харьков. Полтаву и Житомир. На десятки и десятки украинских городов. На миллионы и миллионы мирных украинских людей», — сказал президент.

Уже 13-й день Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

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