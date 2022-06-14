Несмотря на увеличение финансирования. Россия может столкнуться с проблемами в пополнении запасов оружия — Минобороны Британии 14 июня, 09:26 Цей матеріал також доступний українською Россия будет иметь проблемы с пополнением запасов техники, отметили в Минобороны Британии (Фото:Генштаб)

По оценкам Министерства обороны Великобритании, Россия столкнется с проблемами в пополнении запасов оружия и военной техники, несмотря на увеличение финансирования.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что 10 июня первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что государственные расходы на армию возрастут на 600−700 миллиардов рублей, что может означать увеличение финансирования на около 20%.

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Госфинансирование позволит оборонной промышленности страны медленно мобилизоваться для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие из-за войны войны против Украины.

Однако с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, отчасти — из-за эффекта санкций и недостатка опыта.

«Производство в РФ высококачественной оптики и передовой электроники, скорее всего, испытывает трудности, и это может подорвать усилия для замены оборудования, потерянного в Украине», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что оперативные усилия РФ и дальше сосредоточены вокруг Северодонецка. Также впервые за несколько недель, возможно, произошло небольшое продвижение в районе Харькова.

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