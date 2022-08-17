Австралия забрала у РФ землю, выделенную под строительства нового посольства 17 августа, 15:27 РФ не выполнила свои обязательства завершить строительство нового посольства до 2014 года (Фото:Embassy of Russia in Australia / Facebook)

Власти Канберры забрали у России землю, которая была выделена ей под строительство нового посольства.

Об этом сообщает ABC Australia.

Участок в центре австралийкой столицы был предоставлен в аренду российским дипломатам в декабре 2008 года, а разрешение на строительство нового диппредставительства выдали в 2011-м.

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Согласно условиям договора, оно должно было завершиться за три года, однако даже к 2022-му РФ своих обязательств так и не выполнела.

В свою очередь власти города пришли к выводу, что недостроенное здание в премиальном квартале портит общую эстетику, в связи с чем решили применить свою политику «используй или потеряешь» и постановили, что россияне должны покинуть территорию в течение 20 дней.

В ответ на это россияне заявили, что строительство затянулось якобы из-за австралийских санкций, которые были введены против кремлевского режима за оккупацию украинского Крыма в 2014 году.

На данное время посольство РФ в Австралии находится в пригороде Канберры. Проект нового диппредставительства в более удобном и престижном месте оценивался в $8,2 млн.

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