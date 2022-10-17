У РФ все больше проблем после удара по Крымскому мосту, важным узлом стал Мелитополь — британская разведка 17 октября, 10:00 У РФ все больше проблем с логистикой из-за повреждения Крымского моста (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, у России обострились проблемы с логистикой после повреждения Крымского моста.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что восстановительные работы продолжаются, мост частично открыт для проезда, но в очередях переправу до сих пор ожидают много грузовиков.

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Российские силы на юге Украины, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.

«В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации», — говорится в сообщении.

8 октября на Крымском мосту, который соединяет страну-агрессор Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию.