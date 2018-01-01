Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владимир Фесенко
Что я думаю о запрете россиянам на въезд в Украину
Виктор Пинзеник
Пусть весь мир учится у нас
Мустафа Найем
Прогрессирующая импотенция
Елена Макеева
Пока мы топчемся на месте

"У РФ последний шанс". Столтенберг призвал Кремль вернуться к выполнению ракетного договора

Сегодня, 17:22
19
Цей матеріал також доступний українською

По словам Столтенберга, НАТО готовится к выходу России из ДРСМД

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил РФ, что у нее остался последний шанс, чтобы вернуться к выполнению совместного с США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об єтом говорится на официальном сайте НАТО.

По словам Столтенберга, на фоне создания Россией новой системы крылатых ракет 9М729 заявление Кремля об отсутствии доказательств нарушения ДРСМД выглядит неубедительным, с чем согласились все союзники.

"Нет сомнений, что США полностью соблюдают этот договор. В Европе нет новых американских ракет. Но в Европе есть новые российские ракеты"- заявил генсек НАТО.

В связи с этим он призвал РФ вернуться к полному и поддающемуся проверке выполнению ДРСМД.

"У России есть последний шанс вернуться к соблюдению ДРСМД, но мы готовимся к тому, что мир будет без этого договора", - подчеркнул он.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин заявил, что у США "нет доказательств".

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)  - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В то же время, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа. 

Теги:   РФ Йенс Столтенберг Ракеты НАТО США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 14:48

article_img
Путин: У США нет доказательств, что РФ нарушала ракетный договор

Последние новости

События

Сегодня, 17:41

В Киевской области в результате взрыва на АЗС пострадал водитель
Компании/Рынки

Сегодня, 17:38

Украинский агрогигант собрался построить новый морпорт
Кино

Сегодня, 17:30

Стоит посмотреть. Названы лучшие сериалы 2018 года по версии The New York Times

ТОП-3 мнений

Святослав Вакарчук - фото
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре
3471
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
3059
Иван Компан - фото
Иван Компан
Миллион евро каждому
2412
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20070
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13613
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Запаниковали. Как в Европе реагируют на военное положение Украины
9422
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28901
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25066
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20070