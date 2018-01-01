"У РФ последний шанс". Столтенберг призвал Кремль вернуться к выполнению ракетного договора Сегодня, 17:22 19 Цей матеріал також доступний українською По словам Столтенберга, НАТО готовится к выходу России из ДРСМД

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил РФ, что у нее остался последний шанс, чтобы вернуться к выполнению совместного с США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об єтом говорится на официальном сайте НАТО.

По словам Столтенберга, на фоне создания Россией новой системы крылатых ракет 9М729 заявление Кремля об отсутствии доказательств нарушения ДРСМД выглядит неубедительным, с чем согласились все союзники.

"Нет сомнений, что США полностью соблюдают этот договор. В Европе нет новых американских ракет. Но в Европе есть новые российские ракеты"- заявил генсек НАТО.

В связи с этим он призвал РФ вернуться к полному и поддающемуся проверке выполнению ДРСМД.

"У России есть последний шанс вернуться к соблюдению ДРСМД, но мы готовимся к тому, что мир будет без этого договора", - подчеркнул он.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин заявил, что у США "нет доказательств".

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В то же время, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.