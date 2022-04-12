«Они эмоциональны и иррациональны». У России разрушены стратегические планы, они действуют по ситуации — Минобороны 12 апреля, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мариуполе, 11 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у России больше нет стратегических планов и ее дальнейшие действия зависят от результатов боев на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Если до 24 февраля у России были четкие стратегические планы на короткую, но четкую перспективу, то сейчас они ситуативно планируют. У них на несколько дней вперед идут планы», — сказала она в эфире телемарафона.

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Также Маляр отмечала, что часть действий, предпринятых российскими войсками, и решения, принятые российским диктатором Владимиром Путиным, выходят за рамки военной логики.

«Они эмоциональны иногда, часто иррациональны. Поэтому здесь нельзя однозначно что-либо предвидеть», — добавила Маляр о решениях Кремля.

Также замминистра добавила, что оккупанты могут попытаться захватить всю территорию Украины.

«Если будет позволять им боевая ситуация, — потому что они сейчас ориентируются только на нее, уже стратегические планы у них практически разрушены, — то они, конечно, будут реализовывать свои планы по всей Украине», — сказала Маляр.

Ранее в Пентагоне сообщали, что войска РФ пытаются укрепить свои позиции на Донбассе, но США не видят признаков начала новой эскалации на востоке Украины.

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