У РФ может быть больше ракет 9М729, чем считалось ранее Сегодня, 08:01 362 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

В России может быть больше ракет 9М729, запрещенных договором о ракетах средней и меньшей дальности, чем считалось.

Об этом пишет DW со ссылкой на немецкие СМИ.

По сообщениям неназванных сотрудников спецслужб одной из западных стран, ракеты располагаются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе.

В каждом из батальонов есть не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.

При этом, США уведомили НАТО о возможном наличии ракет в Шуе во второй половине минувшего года.

Напомним, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, обвинив РФ в его нарушении. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет расторгнут.

Договор с 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.