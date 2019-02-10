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У РФ может быть больше ракет 9М729, чем считалось ранее

Сегодня, 08:01
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EPA

Иллюстративное фото

В России может быть больше ракет 9М729, запрещенных договором о ракетах средней и меньшей дальности, чем считалось.

Об этом пишет DW со ссылкой на немецкие СМИ.

По сообщениям неназванных сотрудников спецслужб одной из западных стран, ракеты располагаются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе.

В каждом из батальонов есть не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.

При этом, США уведомили НАТО о возможном наличии ракет в Шуе во второй половине минувшего года.

Напомним, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, обвинив РФ в его нарушении. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет расторгнут.

Договор с 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования. 

Теги:   Баллистические ракеты Россия

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