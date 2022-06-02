В апреле. Путин прошел курс лечения от рака на поздней стадии — Newsweek 2 июня, 19:46 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин во время видеоконференции 27 мая (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Изоляция и изменившаяся внешность российского диктатора Владимира Путина вызывает все больше слухов о тяжелом состояннии его здоровья, в частности, многие предполагают, что Путин болен раком.

НВ публикует перевод статьи издания NewsWeek, которое со ссылкой на лидеров американской разведки пишет, что в апреле российский диктатор прошел лечение от рака на поздней стадии.

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Лечение рака в апреле и покушение в марте

Здоровье Владимира Путина является предметом оживленных разговоров в администрации Байдена после того, как в конце мая разведывательное сообщество подготовило свою четвертую всестороннюю оценку. В засекреченном отчете США говорится, что Путин, похоже, вновь стал появляться на публике после того, как в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии, сообщили Newsweek три руководителя американской разведки, ознакомившиеся с отчетами.

По словам чиновников, оценки также подтверждают, что в марте на Путина было совершено покушение.

Высокопоставленные чиновники, представляющие три разные разведывательные службы, обеспокоены тем, что Путин все более параноидально относится к своей власти и статусу, что делает курс в Украине неустойчивым и непредсказуемым. Но это, говорят они, также делает перспективы ядерной войны менее вероятными.

«Власть Путина сильна, но уже не абсолютнаю. Жестокая борьба внутри Кремля никогда не была интенсивней во время его правления, все чувствуют, что конец близок», — рассказал один из старших офицеров разведки, имеющий прямой доступ к отчетам.

Все три чиновника — один из офиса директора национальной разведки, один старший офицер ВВС в отставке и один из разведывательного управления Министерства обороны — предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американской разведки точную оценку статуса и здоровья Путина.

«Что мы знаем, так это то, что там есть айсберг, хотя и скрытый туманом», — говорит лидер DNI (Офис директора Национальной разведки США), который связался с Newsweek по электронной почте и попросил анонимности для обсуждения деликатных вопросов.

Признаки болезни Путина

«Один из источников нашей лучшей разведывательной информации, а именно контакты со сторонними наблюдателями, в значительной степени иссяк в результате войны в Украине», — говорит высокопоставленный чиновник DIA. У Путина было мало встреч с иностранными лидерами, что делает невозможным понимание, которое иногда можно получить при личных встречах", — отметил он.

«Мы должны помнить о влиянии принятия желаемого за действительное. Мы усвоили — или не усвоили — этот урок на горьком опыте с Усамой бин Ладеном и Саддамом Хусейном», — предостерегает отставной командир ВВС.

Владимир Путин, ездящий верхом и играющий в хоккей, уже много лет является воплощением мужественности и жизненной силы — образом, который тщательно курирует официальная Москва и который кремлевские пропагандисты часто используют для противопоставления российского лидера его американским коллегам.

Затем появился очень длинный стол, который Путин использовал в Кремле для записи фотосессий своих важных встреч, ставший символом его паранойи и физического страха.

Совсем недавно, 7 февраля, за две недели до вторжения в Украину, за этим столом состоялась встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для разведывательного сообщества «длинный стол» и поведение Путина с Макроном стали отправной точкой для измерения ослабления российского президента.

«Не было ни рукопожатий, ни теплых объятий, и мы это заметили», — говорит лидер DNI. Он сказал, что у французской разведки было много наблюдений за встречей и поездкой в Москву, но отказался уточнить то, что было доложено правительству США.

Затем состоялась встреча Путина 21 апреля с министром обороны России Сергеем Шойгу, на этот раз за маленьким столиком, зеленого и мирного оттенка. Многие сосредоточились на Шойгу, который исчез из поля зрения общественности. Но именно Путин практически отсутствовал большую часть месяца, и он был далеко не здоров, сгорбившись в кресле и сжимая стол правой рукой.

Некоторые наблюдатели предположили, что у российского лидера болезнь Паркинсона. Другие настаивали на том, что это было просто его обучение обращению с оружием в КГБ, подразуммевая его жесткую стойку и походку, при которой он держал правую руку так, как будто готов был достать из куртки пистолет. Видео было тщательно изучено аналитиками разведывательного сообщества, некоторые из которых обучены дистанционной диагностике, а другие — психиатрии. Для Белого дома было проанализировано множество разведывательных данных: по общему мнению, Путин болен и, вероятно, умирает. Казалось, он устроил хорошее шоу. Но, возможно, изоляция из-за коронавируса замаскировала ухудшение, которое только сейчас проявилось более ярко.

Следующим было выступление в «День Победы» 9 мая во время которого заметно обрюзгший российский лидер сидел сгорбившись. Здоровье Путина и его неспособность (или нежелание) объявить о победе в Украине сопутствовали друг другу.

Разведывательное сообщество США согласилось с тем, что его положение было более серьезным, чем считалось ранее, и его физическое истощение соответствовало истощению России.

Три дня спустя глава украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов сообщил британскому изданию Sky News, что Путин находится в «очень плохом психологическом и физическом состоянии и очень болен», добавив, что в Кремле существуют планы свержения российского лидера.

Соблазн выдать желаемое за действительное

В это время подтвердился слух о том, что сотрудники службы безопасности Кремля раскрыли российский заговор, целью которого было убийство Путина. ЦРУ и иностранные разведывательные службы постоянно собирали истории о разногласиях в верхах министерств национальной безопасности, а также о желании части российских дипломатов стать перебежчиками на Запад.

«Некто, кого когда-то считали всемогущим, теперь в основном считался борющимся с будущим, в частности со своим собственным», — сказал лидер DNI.

Когда начали распространяться серьезные разведывательные данные о болезни Путина, американских лидеров предупредили, чтобы они не делали поспешных выводов, и напомнили о примерах горячей «разведывательной информации» об Усаме бин Ладене и Саддаме Хусейне, которая сформировала политику США, а затем оказались сомнительной.

В случае с Саддамом вопрос заключался в том, был ли он психически неуравновешенным и что он будет делать дальше со своим оружием массового уничтожения. В случае с Усамой бин Ладеном до и после 11 сентября речь шла о том, умирал ли он, возможно, от болезни почек, и как это могло повлиять на его решения.

Хотя разведка США мало знала о лидере Аль-Каиды (и уделяла недостаточно внимания тому, что ей было известно до атак на Всемирный торговый центр и Пентагон), состояние его здоровья было постоянной частью репортажей в конце 1990-х годов. Наиболее стойким слухом было то, что бин Ладен был слаб и хрупок, и нуждался в регулярном диализе, который вряд ли можно было провести в пещере. Президент Пакистана Первез Мушарраф подтвердил, что бин Ладен умирает; другие пакистанские чиновники — источник большей части информации о бин Ладене — согласились.

На протяжении всех этих лет правительство Саудовской Аравии всегда было готово сплетничать об их подданом. Интересные новости, которые всегда были негативными, ставили под сомнение его достижения и его набожность. Ходили слухи, что молодой бин Ладен распутничал и развлекался в Бейруте и на Ривьере. Бин Ладен не окончил университет, бросив его. Бин Ладен на самом деле не ездил в Афганистан после советского вторжения. Бин Ладен не воевал, когда туда поехал. Средства массовой информации подхватили все эти слухи, как и лидеры США, не приняв во внимание, что пакистанцы сообщали то, что, по их мнению, могло бы отвлечь США от слишком большого внимания к бин Ладену, в то время как саудовцы думали, что принижение его чести и религиозной преданности приведет к тому, что его примеру последует меньше молодых саудовцев.

Принятие желаемого за действительное была ключом к власти бин Ладена над его яростно преданными последователями: его недовольство Западом было и их недовольством.

«То, что должен был говорить Мушарраф, имело больший вес [для американских политиков], чем все, что могло сказать ЦРУ. То, что саудовцы говорят своим американским коллегам, может оказать невероятное влияние. Поэтому многие хотели верить, что он болен, и не могли поверить, что он такой харизматичный лидер, каким он был», — сказал Newsweek высокопоставленный руководитель ВВС.

«Путин болен? Безусловно. Но мы не должны позволять ожиданию его смерти побуждать к активным действиям с нашей стороны. Вакуум власти после Путина может быть очень опасен для мира».

Саддам Хусейн считался одним из самых опасных людей в мире, а психологические оценки ЦРУ изображали его сумасшедшим, человеком, который никогда не откажется от своего оружия массового уничтожения, человеком, настолько ненавидимым и уязвимым, что ему приходилось каждую ночь спать в новой постели. Доказательства того, что у Саддама не было оружия массового уничтожения, были проигнорированы лидерами администрации Буша, которые думали, что им виднее.

Но не только ЦРУ было виновато в ложном убеждении, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. Оценки на высоком уровне, предложенные иностранными лидерами, оказали огромное влияние.

«Хосни Мубарак [из Египта], Абдулла [из Иордании], сам правитель Кувейта — все они сказали руководителям администрации Буша, что у Ирака есть оружие массового уничтожения», — говорит отставной руководитель ВВС. Откуда иностранные лидеры брали разведданные? От самого Саддама Хусейна: это был преднамеренный обман со стороны иракского лидера, чтобы убедить администрацию Буша не вторгаться и не добиваться смены режима, скрытая угроза, что он применит оружие массового уничтожения, если они это сделают.

В некоторых случаях, как теперь соглашаются эксперты, некоторые разведывательные данные от иностранных лидеров, переданные лично коллегам Буша, не получили широкого распространения в ЦРУ. Произошло столкновение между техническим анализом, который часто сомневался в существовании оружия массового уничтожения, и убежденностью руководства Буша в том, что разведывательное сообщество США стало жертвой группового мышления, и что публичные отрицания Саддамом относительно оружия массового уничтожения были ложью (на самом деле ложью было его доверительное нашептывание). Этот когнитивный пробел помог привести к войне.

Путин болен, но дата его смерти неизвестна

Последняя оценка разведывательного сообщества США для президента Байдена и других высокопоставленных руководителей показала, что российский лидер изменился после того, как в предыдущем отчете, составленном примерно двумя неделями ранее, он изображался как тяжелобольной. В один из дней — 26 мая — он совершил свой первый публичный визит в московский военный госпиталь. У него был телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. И он выступил на российской бизнес-конференции по видеосвязи. Каждое появление тщательно изучалось. В понедельник, 30 мая, Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого они обсудили возможность личной встречи с президентом Украины Зеленским.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг любые предположения о болезни Путина в интервью французскому телевидению в прошлые выходные. «Я не думаю, что здравомыслящий человек может заподозрить в этом человеке какие-либо признаки болезни или недомогания», — сказал Лавров, ссылаясь на недавние публичные выступления Путина.

«Настойчивое утверждение Лаврова о том, что все нормально, — это настолько же заявление о верности Путину, как и некий диагноз, к которому следует прислушаться», — сказал представитель DIA. Чиновник говорит, что Путин по-прежнему борется с вызовами как в плане здоровья, так и в плане лидерства.

Применяются ли уроки бин Ладена и Саддама к Владимиру Путину? Отбивается ли он от противников Кремля и воюет ли со своими спецслужбами? Он действительно умирает? Что или кто будет дальше? Это вопросы, над которыми бьется администрация Байдена, даже несмотря на то, что они публично настаивают на том, что слухи о смерти Путина — это всего лишь слухи.

«Даже если они согласны с тем, что информация [о том, что Путин умирает] надежна, они не могут рассчитывать на дату его смерти или сигнализировать о своей поддержке России без Путина», — говорит высокопоставленный лидер DNI. И президент Байден, и министр обороны Ллойд Остин проговорились о своем стремлении не только к смене режима, но и к падению России, и с тех пор оба отказались от своих неделикатных заявлений.

«Россия, вооруженная ядерным оружием, остается Россией, вооруженной ядерным оружием, независимо от того, силен Путин или слаб, внутри или снаружи, и нежелание провоцировать его или его потенциального преемника думать, что мы чертовски одержимы их уничтожением, является важной частью продолжающейся стратегической стабильности», — говорит представитель DNI.

Лидер DIA утверждает, что в некотором смысле «то, что Путин болен или умирает, хорошо для мира не только из-за будущего России или прекращения войны в Украине, но и из-за уменьшения безумной угрозы ядерной войны.

«Ослабленный Путин — явно слабеющий лидер, а не находящийся на пике карьеры, — имеет меньшее влияние на своих советников и подчиненных, скажем, если он отдает приказ о применении ядерного оружия».

Как объясняет чиновник, сильный Путин мог бы добиться своего вопреки возражениям министров и командиров. Но пострадавший Путин (и здесь чиновник упоминает Дональда Трампа в качестве аналогичного примера), «тот, кто может не контролировать все свои способности, просто не имеет такого влияния».

«Путин определенно болен… умрет ли он в ближайшее время — это просто предположения», — говорит представитель DIA. «Тем не менее, мы не должны быть уверены. Мы не должны отвечать на нашу собственную почту, веря только разведданным, подтверждающим желаемый нами результат. Он по-прежнему опасен, и, если он действительно умрет, нас ждет хаос. Надо сосредоточиться на этом. Быть готовыми».



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