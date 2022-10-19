У Путина осталось мало вариантов, поэтому он использует ядерную риторику — глава штаба обороны Британии 19 октября, 22:19 Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин убежден, что у российского диктатора Владимира Путина осталось мало вариантов на фоне военных поражений в Украине, поэтому он использует ядерную риторику.

Об этом сообщает Reuters.

«У него (Путина — ред) осталось мало вариантов. Отсюда и ядерная риторика», — сказал он.

Радакин добавил, что ядерный шантаж Путина вызывает беспокойство и «глубоко безответствен».

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«Это признак слабости, и именно поэтому международное сообщество должно оставаться сильным и единым», — подчеркнул он.

При этом Радакин отказался прямо ответить на вопрос, насколько вероятно, что Путин готовится нанести ядерный удар по Украине.

«Я бы просто подчеркнул безрассудство России, использующей такие формулировки в отношении ядерного оружия, и то, что это отчаяние… Нам нужно сосредоточиться на нашей постоянной поддержке Украины и не поддаваться безрассудной риторике», — сказал он.

Путин 21 сентября в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия, добавив, что «это не блеф».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин может применить ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель говорил, что ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он подчеркнул, что этот ответ будет не ядерным, но приведет к уничтожению российской армии.