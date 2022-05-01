План диктатора. Как Путин решил, что с Польшей разделит Украину — Яковина 1 мая, 19:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Протестующие против войны России в Украине проходят мимо художественного изображения диктатора Владимира Путина, которое представлено на антивоенной выставке у посольства России в Бухаресте. Румыния. 30 апреля 2022 года. (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Российскому диктатору Владимиру Путину не нужна западная Украина, которая «отравила» национализмом центр, восток и юг страны, а поэтому в Кремле созрел план разделить государство между соседями, в первую очередь с Польшей. Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Российская стратегия быстрого захвата и полного уничтожения Украины, очевидно, полностью провалилась, поэтому Кремль переходит сейчас к более долгой истории. По данным из многочисленных российских источников, Путин собирается полностью изменить стратегию. Он намерен делить Украину постепенно на части и одну за другой их «пережевывать», превращая в российские провинции.

Видео дня

Российские политологи и СМИ пишут, что кремлевский план выглядит следующим образом. Сначала россияне хотят захватить как можно больше территории военным путем. Идти вперед собираются до тех пор, пока есть такая возможность, пока у военных получается наступать. Как только российская армия натолкнется на непреодолимую стену сопротивления, начнется второй этап.

На уже захваченных РФ территориях будут проводится либо какие-то сборы, собрания, либо фейковые референдумы об отсоединении от Украины. Собственно, собираются повторять историю, которая происходила в «Л/ДНР» в 2014 году, а также в Крыму. Если будет совсем плохо со временем у РФ, как вариант, на этих территориях будут проведены псевдореферендумы о присоеденении к РФ. Такие «референдумы» планировалось провести в «Л/ДНР» уже в начале мая, однако, из-за неуспехов на фронте, пришлось эти планы отодвинуть на середину или даже на конец месяца.

Путин, объявляя о нападении на Украину, заявлял, что не собирается оккупировать территорию соседней страны. Он сказал: «Мы хотим освободить жителей Украины, чтобы они получили возможность самостоятельно определять свою судьбу». Многие восприняли, что они хотят зайти, «освободить» и выйти, но, на самом деле, подразумевалось совсем другое — что эти «референдумы» о присоединении к России и будут этим «определением» своей судьбы.

В российских пропагандистских СМИ раскручивается история, которая мне кажется абсолютно удивительной. Там сейчас из каждого утюга звучит мысль о том, что Польша в ближайшее время планирует ввести войска на территорию западных областей Украины, чтобы потом объявить о присоединении этих западных областей Украины к Польше. Это, конечно, бред сивой кобылы. Я сам нахожусь на территории западной Украины. Никаких польских войск тут нет и не предвидится. Это отбитая мозговая плесень. Но для российских зрителей это уже почти свершившийся факт.

Почему именно такая история продвигается в российском обществе? Дело в том, что Путин не просто мечтает ликвидировать Украину, а хочет разделить ее с другими странами, в частности с Польшей, Венгрией, может быть, с Румынией, чтобы не выглядеть в глазах мирового сообщества единственным агрессором, нарушителем украинского суверенитета. Он хочет сказать: «Это страна-фейк. Мы с соседними странами посмотрели, что Украина состоит из наших бывших территорий, поэтому решили, что пора-бы их вернуть к своим правообладателям». Подобного рода заявления он делал даже на заседаниях Большой восьмерки, когда говорил бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему о том, что Украины не существует и ее не должно быть.

Как многие люди в окружении диктатора говорили и говорят до сих пор, Путин считает, что Львов, Ивано-Франковск, Волынь — вся западная Украина «отравила» национализмом центральную «хорошую» Украину, поэтому страну нужно разделить, чтобы поляки забрали регионы — рассадник «отравы».

Я уверен, что когда Россия объявит о проведении «референдумов» о присоединении оккупированных территорий юга и востока Украины к себе, то это будет объяснено необходимостью защиты этих территорий от войск НАТО, в первую очередь, от польских войск. Это дичь и бред. Еще раз повторю: никакой польской оккупации нет и не планируется. Но для них, в качестве внутреннего оправдания, в качестве оправдания для своих сограждан, а также для жителей тех территорий, которые они собираются аннексировать, «польская история» очень сильно нужна и они ею объясняют все свои действия.

Кроме того думаю, что в глубине души Путин надеется оттяпать себе всю центральную, южную и восточную Украину. Он уверен, что если он так сделает, то останется только западная Украина и поляки, которые хоть и будут отбрыкиваться, но так или иначе присоединят к себе эти территории.

После проведения этих фейковых голосований Путин собирается объявить, что захваченные территории принадлежат Российской Федерации и скажет: «Если вы попытаетесь напасть на нашу территорию, то мы будем это расценивать как нападение на всю Россию. И даже для защиты своей территории можем применить ядерное оружие, если понадобится». Вот такой у России план.

Естественно, на реализации этого плана все не остановится, потому что без Одессы, Николаева и, самое главное, без Киева Путин свою задачу не будет считать до конца решенной — война будет продолжена.

Кремль собирался реализовать этот план еще до 9 мая, чтобы к празднику было чем похвастать, но не получилось в силу того, что украинская армия оказала намного более серьезное сопротивление, чем планировали в Москве.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.