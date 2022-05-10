«Пытаюсь понять, что с этим делать». Байден обеспокоен тем, что у Путина нет выхода из войны в Украине 10 мая, 07:53 Цей матеріал також доступний українською Байден назвал Путина «очень расчетливым человеком» (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен тем, что у российского диктатора Владимира Путина нет выхода из войны в Украине.



Война России против Украины — главные события 10 мая

Американский лидер отметил, что кремлевский правитель ошибочно полагал, что вторжение в Украину разрушит НАТО и Европейский Союз, сообщает Reuters.

Видео дня

По его словам, Путин — очень расчетливый человек, и проблема, которая сейчас его беспокоит, заключается в том, что у российского лидера «прямо сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать».

Накануне президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины.

В документе идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдачи в аренду Украине оборонных средств. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Ранее Байден по итогам видеоконференции лидеров стран Большой семерки заявил, что G7 будет продолжать усиливать «страдания Путина».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.