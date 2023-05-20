Кремлем руководит «коллективный Путин» и у него есть много двойников — Буданов 20 мая, 03:00 Путин (Фото:Sputnik/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что Россией руководит так называемый "коллективный Путин". У него есть много двойников

Об этом Буданов рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

«У него (Путина — ред.) есть много двойников. Это абсолютно известный факт. За последние полгода (по состоянию на 24 февраля 2023 года — ред.) довольно часто на серьезные официальные мероприятия ездит точно не он. Не нужно быть супер-экспертом или иметь какую-то секретную информацию, чтобы увидеть это. Какова причина этого? Причин может быть много.

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Существует так называемый «коллективный Путин». Жив он сейчас или нет — в принципе, это ни на что не влияет. В России сейчас есть четко выраженные две «башни Кремля». Они между собой «тягаются» — кто победит. «Коллективный Путин» занимается тем, что должен балансировать эти две силы, чтобы ни одна из них не брала верх. Если возьмет (верх — ред.) одна (из них — ред.) — это приведет к определенным видоизменениям", — сказал Буданов.

Руководитель украинской разведки затруднился ответить, жив ли сейчас Путин.

«Я могу точно сказать, что Путин существовал. Существует ли он сейчас? Давайте подождем. Со временем все увидят правду. В любом случае, он был больным еще в 2021 году. У него были достаточно серьезные проблемы со здоровьем», — добавил Буданов.