У России готовы планы по присоединению Беларуси — Климкин 7 декабря, 08:03 Лукашенко понимает, что в какой-то момент Путин осуществит операцию по вхождению Беларуси в состав России, считает Павел Климкин (Фото:kremlin.ru)

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ выразил убеждение, что у России уже готовы планы по присоединению Беларуси.

В интервью Радио НВ Климкин отметил, что Лукашенко еще «не давал» российскому диктатору окончательного вхождения Беларуси в состав России — «так чтобы Путин сказал: „Ну вот, наконец, возвращаем себе Беларусь“».

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Он также констатировал, что Путин не верит Лукашенко и понимает, что тот «тянет из него деньги», чтобы поддержать на плаву белорусскую экономику.

«А под нынешними санкциями, что может экономически сделать Беларусь? Раньше она была „черным“, „серым“ каналом экспорта товаров в Россию. А сейчас Лукашенко прекрасно понимает, что и экономически, и в плане безопасности для него это путь в никуда. И он также понимает и чувствует своим животным чувством власти, что в какой-то момент Путин осуществит операцию по вхождению Беларуси в состав России на каких-то условиях федеральных округов, чего-то еще. Я думаю, что планы 100% у России готовы», — сказал бывший глава МИД Украины.

В апреле в ГУР Минобороны Украины сообщали, что получили документы, которые свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси.

По данным украинской разведки, после фальсификации президентских выборов в Беларуси российские вооруженные силы разработали план вторжения и подавления народных протестов.

Оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания России «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе».

