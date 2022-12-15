В Варшаве в штаб-квартире полиции взорвался один из подарков, который комендант привез из Украины — польское МВД

15 декабря, 16:46
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Взрыв раздался в здании польской нацполиции (Фото:Darek Drapala/flickr)

Взрыв раздался в здании польской нацполиции (Фото:Darek Drapala/flickr)

В Польше в помещении Главного управления нацполиции, произошел взрыв в среду, 14 декабря. Как сообщает Министерство внутренних дел страны, это был «один из подарков», который получил глава органа во время рабочего визита в Украину двумя днями ранее.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел утром в 07:50 в смежной с кабинетом главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика комнате.

«Один из подарков, полученных главой нацполиции во время его рабочего визита в Украину 11—12 декабря, где он встречался с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб», — говорится в заявлении польского МВД.

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Там заявили, что Шимчик получил незначительные ранения и находится в больнице на обследовании. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить объяснения.

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О каком именно «подарок» говорится в официальном сообщении не говорится. По данным Gazeta Wyborcza, взорвался гранатомет, с которым «играли офицеры».

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

После этого ряд посольства и консульства Украины получили окровавленные посылки с глазами животных, в дом посла в Ватикане вломились неизвестные и измазали здание экскрементами, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании. По состоянию на 12 декабря МИД зафиксировал 33 случая угроз в 17 странах.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Польша Полиция Взрыв

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