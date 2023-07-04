Посланник Папы римского заявил, что работает над механизмом возвращения депортированных детей в Украину 4 июля, 21:15 Российские оккупанты депортируют украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Посланник Папы римского по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Зуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных в Россию украинских детей.

Об этом сообщает Sky News.

«Посмотрим, как мы сможем запустить механизм для детей и помощи, как мы говорили, на гуманитарном фронте, особенно детей, которые должны иметь возможность вернуться в Украину», — сказал кардинал Маттео Зуппи.

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Он добавил, что лично обсуждал этот вопрос с понтификом.

По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.