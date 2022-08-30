«Не политическая позиция». У Папы Римского ответили на возмущение Украины его словами соболезнования по поводу убийства Дугиной 30 августа, 15:45 Папа Римский назвал убитую при доподлинно неизвестных обстоятельствах российскую фашистку Дарью Дугину «невинной жертвой войны» (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

В Ватикане заявили, что слова Папы Римского, который назвал убитую при доподлинно неизвестных обстоятельствах российскую фашистку Дарью Дугину «невинной жертвой войны», следует воспринимать как «голос на защиту человеческой жизни, а не политическую позицию».

Такой ответ на возмущение Украины заявлениями Папы Римского изложен в коммюнике Святого Престола, обнародованном на официальном сайте Ватикана 30 августа.

В тексте отмечается, что многочисленные выступления Папы по поводу войны в Украине преследуют цель «пригласить пастырей и верных к молитве, а всех людей доброй воли — к солидарности и усилиям для восстановления мира».

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Однако, отмечают в Ватикане, неоднократно, в том числе и в последние дни, «публичные дискуссии возникали по поводу политического значения такого вмешательства».

«В связи с этим еще раз отмечается, что слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу следует воспринимать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ним ценностей, а не как политическую позицию», — говорится в коммюнике, без уточнения, о каком именно заявлении Папы Франциска идет речь.

«Что касается широкомасштабной войны в Украине, начатой Российской Федерацией, выступления Святейшего Отца Франциска четкие и недвусмысленные, осуждая ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную и святотатскую», — добавили в Ватикане.

Папа Римский Франциск в недавнем своем заявлении выразил соболезнования по поводу смерти российской фашистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой был взорван под Москвой 20 августа при доподлинно неизвестных обстоятельствах.

Вспоминая смерть Дугиной, призывавшей к геноциду украинцев, Франциск заявил, что она якобы ни в чем не виновата.

«Невинные платят за войну», — сказал понтифик.

При этом такое провокационное заявление он сделал в День Независимости Украины.

МИД Украины вызвал представителя папы Франциска в Киеве после его слов о Дугиной. В ведомстве заявили, что глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора к жертве.

При этом в МИД напомнили нунцию, что понтифик еще ни разу отдельно не обратил внимание на конкретные жертвы развязанной Россией войны, среди которых 376 украинских детей. Ведомство выразило надежду, что Святой престол «будет избегать несправедливых высказываний, которые вызывают разочарование в украинском обществе».

Дочь «идеолога Путина». Что известно об убийстве Дарьи Дугиной?

В ночь на 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.



В следственном комитете страны-агрессора подтвердили смерть Дугиной и заявили, что открыли дело по факту убийства. Вероятно, в машине было установлено взрывное устройство.

Версии по исполнителям и заказчикам ликвидации Дугиной отличаются.

Официально ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи взяла на себя ранее неизвестная организация Национальная Республиканская Армия, позиционирующая себя как представителей партизанского движения внутри РФ.

Однако кремлевские пропагандисты предсказуемо обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство.

Вскоре версию о причастности Украины официально подтвердили и в ФСБ, заявив о «раскрытии преступления» всего через два дня после убийства Дугиной. В ведомстве страны-агрессора заявили, что к этому якобы «причастны» украинские спецслужбы, а непосредственными исполнителями была гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан.

Позже фсб-шники добавили в свою версию еще одного персонажа — также гражданина Украины Богдана Цыганенко, который по кремлевской версии также причастен к убийству Дугиной.

Наталья Вовк, в выдумках ФСБ, принадлежит полку Азов, который в России считают террористической организацией из-за защиты Украины от российской агрессии.

Однако в пресс-службе Азова заявили, что украинка, которую ФСБ страны-агрессора России решила обвинить в убийстве Дугиной, не имеет отношения к полку.

Украинские власти также официально опровергли причастность Украины к подрыву авто, в котором находилась дочь Дугина. С таким заявлением выступил еще до обвинений ФСБ советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Отвергли обвинения России президент Украины Владимир Зеленский и глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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