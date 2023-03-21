Глава МИД Венгрии объяснил причину, по которой Будапешт может не поддержать интеграцию Украины в ЕС 21 марта, 19:50 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Peter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина «не будет уважать права нацменьшинств», Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщают, что он имел в виду закарпатских венгров.

Сийярто считает «недопустимым» то, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября. В то же время, по его словам, 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли украинских детей-беженцев.

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Венгерский чиновник сказал, что по этому поводу он даже обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы тот «дал Киеву понять, что уважение национальных прав является одной из самых основных европейских ценностей и что права венгерского национального сообщества следует уважать».

Сийярто добавил, что такой диалог между украинскими властями и главой евродипломатии должен состояться во время потенциальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.

6 марта 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал заявления Будапешта и заявил, что таким образом Венгрия призывает Украину к капитуляции.

20 марта Венгрия отказалась принять участие в совместном проекте стран-членов Евросоюза по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро.