Глава МИД Венгрии объяснил причину, по которой Будапешт может не поддержать интеграцию Украины в ЕС
Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Peter/Facebook)
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина «не будет уважать права нацменьшинств», Будапешт в будущем может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В министерстве сообщают, что он имел в виду закарпатских венгров.
Сийярто считает «недопустимым» то, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября. В то же время, по его словам, 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли украинских детей-беженцев.
Венгерский чиновник сказал, что по этому поводу он даже обратился к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, чтобы тот «дал Киеву понять, что уважение национальных прав является одной из самых основных европейских ценностей и что права венгерского национального сообщества следует уважать».
Сийярто добавил, что такой диалог между украинскими властями и главой евродипломатии должен состояться во время потенциальных переговоров по вступлению Украины в ЕС.
6 марта 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал заявления Будапешта и заявил, что таким образом Венгрия призывает Украину к капитуляции.
20 марта Венгрия отказалась принять участие в совместном проекте стран-членов Евросоюза по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро.