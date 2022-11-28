У НАТО нет договоренности о запрете передачи оружия Украине — посол Польши в Альянсе 28 ноября, 13:57 Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Не существует никакой договоренности в НАТО, запрещающей передавать Украине современные танки, системы ПРО/ПВО и другую тяжелую технику, заявил посол Польши в НАТО Томаш Шатковски.

В эфире Польского радио он подчеркнул, что от публичных спикеров в Берлине в последнее время можно было услышать, что в Альянсе есть некая договоренность по поводу передачи оружия Украине. По словам же Шатковски, таких договоренностей не сущесвует.

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«В публичном пространстве, от публичных спикеров в Берлине, мы часто слышали в последние месяцы, что есть какая-то договоренность между членами НАТО, что, например, тяжелая техника не должна передаваться, а потом — что танки не должны передаваться, затем — „может, танки и можно, но не западного производства“… Это абсолютная неправда», — сказал дипломат.

Точно так же «было неожиданностью предположить», отметил Шатковски, что это Альянс должен решать, а не единолично Берлин, дать ли батареи ПРО Patriot военным Украины.

Посол Польши в НАТО напомнил то, о чем ранее говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг: что в некоторых случаях для безопасности стран-членов Альянса важнее передать технику и боеприпасы Украине, чем складировать это у себя на складах.

Шатковски описал ситуацию в НАТО в плане военной поддержки Украины как «кота Шредингера »: «С одной стороны идет дискуссия, ее [помощь] поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие и нежелание».

При этом отношение некоторых стран к поддержке ВСУ меняется в лучшую сторону, отметил посол, указав, что часть союзников на юге Европы «претерпели позитивную трансформацию».

Шатковски также указал, что Франция, которую часто критикуют, вообще является единственной страной, кроме Польши, поставляющей ВСУ целые артиллерийские системы: «Имеется в виду не только то, что стреляет, но и система управления огнем, эффективные боеприпасы».

В начале ноября Украина получила от Германии два танковых тягача M1070 Oshkosh, а также партию бронемашин.

