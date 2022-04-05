У НАТО есть доказательства, что за зверствами в Буче стоят именно ВС РФ — Столтенберг

5 апреля, 16:54
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Йенс Столтенберг подчеркнул, что об вине РФ свидетельствуют множество достоверных данных (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг подчеркнул, что об вине РФ свидетельствуют множество достоверных данных (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Североатлантический альянс располагает доказательствами того, что за массовыми убийствами мирных жителей и другими зверствами в Буче стоят именно российские военные.

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Об этом на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 5 апреля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы видели зверства в Буче и других городах в Украине. Эти зверства произошли в тот период, когда РФ контролировала эти территории, так что они несут ответственность. Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, в том числе из открытых источников, СМИ, коммерческих спутников, и все они говорят одно и то же — что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, и что это произошло в период, когда РФ контролировала эти территории», — подчеркнул он.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир смог увидеть результаты их зверства, жертвами которого стали сотни человек.

В свою очередь кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк, якобы мирные жители были казнены уже после ухода ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты именно с приходом российских войск.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Буча Киевская область Йенс Столтенберг Военные преступления Война России против Украины

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