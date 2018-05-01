Мюллер передал Трампу 40 вопросов по поводу вмешательства РФ в выборы президента США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер передал адвокатам президента Дональда Трампа список из около 40 вопросов в рамках расследования возможного заговора между командой Трампа и властью России на выборах президента США в 2016 году.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документ.

В списке есть вопрос об увольнении Трампом директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Также среди вопросов есть касающиеся бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

Смотрите также

Часть вопросов касается адвоката Трампа Майкла Коэна, относительно которого ФБР ведет отдельное расследование, и бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным в том, что врал ФБР о своих контактах с Россией.

Президент США отреагировал на перечень вопросов в своем Твиттере.

«Такой позор, что вопросы относительно охоты на ведьм просочились в СМИ. Вопросов относительно заговора нет. Это вымышленное, фальшивое преступление, заговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконного предания огласке засекреченной информации», — написал Трамп.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.