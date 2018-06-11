11 июня 2018, понедельник

У людей заканчиваются припасы: в ООН призвали Италию и Мальту принять судно с сотнями мигрантов

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ООН и призвала срочно принять людей, у которых заканчиваются припасы

ООН и призвала срочно принять людей, у которых заканчиваются припасы

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал Италию и Мальту незамедлительно допустить в гавань судно Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов.

По словам представителя комиссариата в Женеве, люди на борту терпят бедствие, а их припасы заканчиваются, сообщает DW.

Он добавил, что вопрос об ответственности, а также о том, как эти беженцы будут распределены между государствами, может быть решен позднее.

Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил команде судна Aquarius заходить в порты его страны и попросил позаботиться о судьбе беженцев Мальту. Мальта, однако, также отказалась принимать мигрантов.

Судно с мигрантами до сих пор находится в Средиземном море.

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