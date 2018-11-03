У латвийской границы зафиксировали российский военный корабль

В субботу, 3 ноября, недалеко от государственной границы Латвии зафиксировали российский военный корабль.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Национальных вооруженных силы Латвии.
"3 ноября в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии 13 морских миль от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали корабль поддержки подводной лодки" СС-750 "класса" Каштан "Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
LV ekskl. ekonom. zonā 13 jj no teritoriālās jūras bruņotie spēki 03.11. identificēja Krievijas BS "KASHTAN" klases zemudens atbalsta kuģi "SS750"- NBS (@Latvijas_armija) 3 ноября 2018 г.
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