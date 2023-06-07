Возле Крыма заметили разведывательный беспилотник США

7 июня, 04:12
Поделиться:
Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk (Фото:fr.wikipedia.org)

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk (Фото:fr.wikipedia.org)

Возле оккупированного Россией Крыма был замечен американский беспилотник-разведчик. Он пролетал на высоте около 18 км.

Об этом сообщает Flightradar24.

По данным портала по отслеживанию авиаперелетов, беспилотный истребитель США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE11 пролетал на расстояния около 100 км от Крыма над Черным морем.

Видео дня

Читайте также:
США направили разведывательный дрон в район Черного моря

Отмечается, что подобные летательные аппараты используются для сбора данных.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Крым Беспилотник БПЛА

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X