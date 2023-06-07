Возле Крыма заметили разведывательный беспилотник США
Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk (Фото:fr.wikipedia.org)
Возле оккупированного Россией Крыма был замечен американский беспилотник-разведчик. Он пролетал на высоте около 18 км.
Об этом сообщает Flightradar24.
По данным портала по отслеживанию авиаперелетов, беспилотный истребитель США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE11 пролетал на расстояния около 100 км от Крыма над Черным морем.
Отмечается, что подобные летательные аппараты используются для сбора данных.