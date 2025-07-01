В Кремле заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

Как заявили в Кремле, Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств».

Кроме этого, диктатор заявил Макрону, что Запад «много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия».

Как пишет пропагандистское агентство РИА Новости, Путин также заявил, что договоренности по урегулированию войны в Украине должны иметь «долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии».

Путин и Макрон также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам, пишет ТАСС.

По словам Кремля, стороны договорились, что Иран должен соблюдать обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия и продолжал сотрудничество с МАГАТЭ.

В Елисейском дворце подтвердили разговор президента Франции с российским диктатором, пишет BFMTV.

Как сообщает Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.

Последний раз Макрон говорил с Путиным в сентябре 2022 года. Во Франции заявили, что разговор длился более двух часов. Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.