У ГУР есть источники в ближайших кабинетах к Путину — Буданов 14 июля, 10:48 Буданов дал понять, что ГУР знает о всех процессах в РФ (Фото:NV)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у его ведомства есть источники в ближайших кабинетах к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Буданов рассказал, что украинская разведка перехватила внутренний опрос МВД РФ, который свидетельствовал о поддержке россиянами главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

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Начальник ГУР также напомнил, что точно предсказал полномасштабное вторжение оккупационных войск РФ до начала большой войны в 2022 году.

«Кто оказался прав? Мы. У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах (к Путину — ред.), так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что там происходит», — резюмировал он.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а белорусский дикатор Александр Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.

