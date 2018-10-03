У истребителей Израиля есть серьезное преимущество перед российскими ЗРК С-300 в Сирии - министр

Система противовоздушной обороны Сирии, укрепленная российскими зенитно-ракетными комплексами С-300, неспособна противостоять израильским истребителям с малым уровнем демаскирующих признаков, сообщил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

По его словам, поставленная в Сирию партия ЗРК С-300 может быть уничтожена малозаметными истребителями ЦАХАЛ, поскольку российская система не может их обнаружить, передает Reuters.

"Вы знаете, что у нас есть стелс-истребители [с малым уровнем демаскирующих признаков], лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их обнаружить", - заявил Ханегби.

По данным Reuters, что в 2015 году Израиль протестировал боевые возможности российских ЗРК С-300, находящихся на вооружении Греции.

Ханегби добавил, что Россия давно развернула собственные системы С-300 в Сирии, поэтому возможности ЗРК уже учтены израильскими военными. По его словам, сирийским военнослужащим потребуется "несколько месяцев", чтобы привести свои С-300 в полную боевую готовность.

Напомним, что 2 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 для нужд противовоздушной обороны Сирии. Поставки комплексов С-300 включали четыре пусковые установки и сопутствующее оборудование.

Решение о развертывании ЗРК С-300 в Сирии было принято после уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных.

Государственный секретарь США Майк Помпео расценил поставки российских ЗРКС-300 в Сирию как "очень серьезную эскалацию", но отказался комментировать, ответит ли Вашингтон на этот шаг.