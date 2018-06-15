У границы с Украиной в Зоне безопасности Приднестровья замечено передвижение неизвестной бронетехники - видео

В четверг, 14 июня, в Зоне безопасности оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы на трассе Тирасполь-Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной, была замечена колонна военной техники, принадлежность которой не установлена.

Об этом сообщили молдавские власти.

"В направлении Григориополь - Дубэсарь были замечены три колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур", - говорится в сообщении.

Читайте также: Премьер Молдовы в ООН потребовал от России вывести войска из Приднестровья

При этом отмечается, что оккупационные власти Приднестровья отрицают свою причастность к перемещению военной техники.

"Приднестровский участник в ОКК (Объединенная контрольная комиссия) заявил, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности.

В свою очередь российская сторона лишь отметила, что "задокументирует данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании".

Ранее сообщалось, что Россия провела в оккупированном Приднестровье военные учения.