15 июня 2018, пятница

У границы с Украиной в Зоне безопасности Приднестровья замечено передвижение неизвестной бронетехники - видео

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Власти Молдовы сообщили о трех колоннах военной техники неизвестного происхождения

Власти Молдовы сообщили о трех колоннах военной техники неизвестного происхождения

В четверг, 14 июня, в Зоне безопасности оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы на трассе Тирасполь-Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной, была замечена колонна военной техники, принадлежность которой не установлена.

Об этом сообщили молдавские власти.

"В направлении Григориополь - Дубэсарь были замечены три колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оккупационные власти Приднестровья отрицают свою причастность к перемещению военной техники.

"Приднестровский участник в ОКК (Объединенная контрольная комиссия) заявил, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности.

В свою очередь российская сторона лишь отметила, что "задокументирует данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании".

Ранее сообщалось, что Россия провела в оккупированном Приднестровье военные учения.

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