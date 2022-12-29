У границы Украины вдвое меньше россиян, чем было перед наступлением на Киев в феврале — Генштаб 29 декабря, 14:43 Россия держит 22 тысяч своих военных у украинских границ (Фото:Минобороны РФ)

На территории Беларуси, Брянской и Курской областей России вблизи Украины сейчас находится 22 тысячи российских военнослужащих, что вдвое меньше, чем было перед полномасштабным вторжением 24 февраля.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«Вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь обстановка остается контролируемой и стабильной. Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводят обучение на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тысяч личного состава и более 400 единиц вооружения и военной техники страны-оккупанта», — сказал Громов.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день группировка российских войск, развернутая в Беларуси, Брянской и Курской областях РФ, вдвое меньше того, что было привлечено для наступления на Киев в феврале — 22 тысячи против 45,5 тысячи оккупантов.

«Даже в случае привлечения всех боевых белорусских воинских частей из состава сухопутных войск, сил специальных операций, общая группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тысяч человек, что все равно меньше участвовавшего в полномасштабном вторжении», — отметил Громов.

Заместитель начальника Генштаба добавил, что Россия по состоянию на 29 декабря вывезла с белорусской территории все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и РСЗО, которые были созданы в интересах РФ накануне нападения на Украину.

По его словам, у Минска есть ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск со своей территории.

«Перспективы привлечения Вооруженных сил Беларуси к войне в Украине напрямую зависят от способности Вооруженных сил РФ продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины», — отметил Громов.

Он добавил, что в то же время РФ расширяет контроль над военными аэродромами Беларуси. Продолжаются дополнительные работы по оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и близлежащей инфраструктуры.

«Мачилищм планируется превратить в ключевой логистический хаб для нужд Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Громов.