«Очень выгодная для Украины ситуация». У Европы появилась возможность разорвать энергетические отношения с Россией — Бутусов

4 октября, 14:26
Эксклюзив НВ
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Юрий Бутусов прокомментировал взрывы на Северном потоке-1 и Северном потоке-2 (Фото:Hannibal Hanschke / Reuters)

Юрий Бутусов прокомментировал взрывы на Северном потоке-1 и Северном потоке-2 (Фото:Hannibal Hanschke / Reuters)

Энергетическая диверсия на Северных потоках открывает для Европы возможности избавиться от российского газового шантажа. Таково мнение главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

О последствиях прецедента для безопасности европейской энергетической инфраструктуры он рассказал в эфире Радио НВ.

«Россия фактически потеряла возможность поставлять газ в Западную Европу. Теперь основным путем, возможным для поставок энергоресурсов, является исключительно украинский газопровод», — считает Бутусов.

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По его словам, взрывы на участках Северного потока-1 и Северного потока-2 станут большой проблемой для Российской Федерации, поскольку пропускная способность Южного потока не позволит перекрыть потери Северного потока-1. А ветка, уцелевшая на Северном потоке-2, не может применяться из-за санкций.

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Эта энергетическая диверсия, по его мнению, может пойти на пользу Украине:

«Сейчас возникает очень выгодная для нас ситуация <...> и удобная ситуация для Европы, когда можно просто разорвать энергетические отношения с Россией, избавиться от российского газового шантажа».

https://www.youtube.com/watch?v=HfSRpyrPRXc&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Бутусов считает, что прецедент в энергетической безопасности может вернуть Россию к 2011 году, когда российский диктатор Владимир Путин начал свою энергетическую войну с целью создания стратегических условий для нападения на Украину. По словам Бутусова, Путину было необходимо отключение украинской газотранспортной системы, поскольку это ключевой фактор безопасности в Европе.

«Теперь Путин этой возможности лишен, а для нас это очень важно. Потому что наличие у нас такого ключевого газопровода — это, в частности, гарантия, что Россия не будет наносить удары по некоторым объектам энергетической инфраструктуры, от которых зависит функционирование этого газопровода», — пояснил он.

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Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Владимир Путин Газ НАТО Украина-Россия Газовые переговоры Энергетика Северный поток Украина-ЕС Поставки газа Энергетическая зависимость Энергетическая безопасность Шантаж Юрий Бутусов Радио НВ Украинская энергетическая биржа Война России против Украины энергетический рынок

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