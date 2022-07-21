Финальные переговоры. Украина, Россия и Турция подпишут соглашение по вывозу украинского зерна в пятницу — администрация Эрдогана 21 июля, 21:37 Российские оккупанты блокируют экспорт украинского зерна (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Украина, Россия и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение, предложенное ООН, о разблокировке экспорта украинского зерна. Об этом заявили в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также примет участие в финальных переговорах в Стамбуле вместе с Эрдоганом, добавили в администрации.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

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Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

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