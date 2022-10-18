«Приглашение остается в силе». Спикер Эрдогана прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского 18 октября, 15:37 С начала вторжения РФ Турция пыталась взять на себя роль основного посредника в переговорах с Россией (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Представитель президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал возможность встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Приглашение нашего президента остается в силе. После решения об аннексии Путин приветствует встречу, и украинская сторона справедливо говорит, что мы не встретимся до прекращения аннексии», — сказал Калын в интервью A Haber.

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Он добавил, что Турция прилагает усилия для встречи. При этом, по его мнению, российские военные поражения якобы продлят войну.

«Есть способ сломать России руки и крылья и уменьшить ее мощь. Это только продлит войну», — сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку России аннексировать захваченные территории Украины.

Соответствующий указ Зеленского был подписан 30 сентября, в день фарса аннексии в Москве. В документе говорится, что СНБО решил констатировать невозможность проведения переговоров с Путиным.

С начала вторжения РФ Турция пыталась взять на себя роль основного посредника в переговорах с Россией. Турция не вводила жестких санкций против России, однако турецкие компании поставляют вооружение Украине — в частности беспилотники Байрактар (отказываясь продавать их в РФ).