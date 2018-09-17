У Берлина нет сомнений относительно причастности РФ к отравлению Скрипалей

В Германии выводы Великобритании о причастности к химатаке ГРУ считают полностью обоснованными

Немецкое правительство не сомневается в причастности РФ к отравлению в Великобритании бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом в понедельник, 17 сентября, заявил официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает Укринформ.

По ее словам выводы британских правоохранителей о причастности к химатаке в Солсбери сотрудников ГРУ являются обоснованными.

"Мы имеем полное доверие к оценке британской стороны о том, что в случае с двумя подозреваемыми речь идет о сотрудниках российской военной разведки, и о том, что эта операция, с большой долей вероятности, была одобрена на правительственном уровне. Это наша базовая позиция", - сказала Адебар.

Ранее сообщалось, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые в химической атаке в Солсбери, дали интервью российскому пропагандистскому ресурсу, заявив, что с ГРУ якобы никак не связаны.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.