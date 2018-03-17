У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибли 15 человек

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Греческие спасатели достают из воды беженцев из лодки, которая перевернулась у острова Лесбос в ноябре 2015 года

Греческие спасатели достают из воды беженцев из лодки, которая перевернулась у острова Лесбос в ноябре 2015 года

По меньшей мере 15 мигрантов, в том числе пятеро детей, погибли в субботу 17 марта, после того, как их лодка затонула у берегов греческого острова Агатонисион в Эгейском море, сообщает Reuters.

Греческим спасателям удалось спасти трех человек. Еще по крайней мере четверо считаются пропавшими без вести. Их ищут два вертолета и поисковая команда на лодках.

Личности мигрантов и их национальность пока не установлены. По данным властей Греции, в маленькой лодке находились 22 человека.

Сотни тысяч беженцев выбирают короткий, но опасный путь из Турции в Грецию. Нелегальные перевозчики часто отправляют лодки переполненными, из-за чего те тонут.

"Мы не можем допускать, чтобы в Эгейском море тонули дети… Следует ввести безопасные процедуры и маршруты для беженцев, чтобы убрать нелегальные схемы", - заявил министр миграции Греции Димитрис Витсас.

Напомним, месяц назад у берегов испанской Мелильи обнаружили тела 16 утонувших мигрантов.

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