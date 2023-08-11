Индия, Япония, США. У берегов Австралии впервые пройдут военные учение Малабар 11 августа, 07:05 В учениях примут участие корабли, истребители F-35, самолеты наблюдения Р-8, а также подлодки (Фото:pexels.com/phap-d-c-1304637)

11 августа Индия, Япония, США и Австралия проведут военно-морские учения Малабар у побережья Сиднея. Впервые эти учения пройдут у берегов Австралии.

Об этом сообщает Reuters.



По словам командующего Седьмым флотом ВМС США вице-адмирала Карла Томаса, эти учения улучшат способность стран сотрудничать. Он также добавил, что «учения не направлены против какой-либо одной страны».

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В учениях примут участие корабли, истребители F-35, самолеты наблюдения Р-8, а также подлодки.

«Подводное боевое пространство считается передовой линией с точки зрения конкуренции и потенциальных будущих конфликтов», — заявил командующий австралийским флотом контр-адмирал Кристофер Смит.

Он также объяснил, что эти учения впервые проходят у восточного побережья Австралии, а не западного, как это было раньше. Это обусловлено тем, что корабли находились недалеко от учений Talisman Sabre с участием 13 стран.