Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины — CNN 8 августа, 06:56 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины. Запрос будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Об этом сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш, пишет CNN.



По словам Буша, администрация (Байдена — ред.) «работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью».

Видео дня

Он добавил, что детали еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.

«Но я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продолжении финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины», — сказал Буш.

Как сообщалось, Белый дом 8 августа объявит о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.