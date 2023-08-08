Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины — CNN

8 августа, 06:56
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины. Запрос будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Об этом сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш, пишет CNN.

По словам Буша, администрация (Байдена — ред.) «работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью».

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Он добавил, что детали еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.

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«Но я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продолжении финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины», — сказал Буш.

Как сообщалось, Белый дом 8 августа объявит о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Госдеп Джо Байден Белый дом Военная помощь Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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