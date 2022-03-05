Белый дом подумывает запретить импорт в США российской сырой нефти — Bloomberg 5 марта, 02:59 Цей матеріал також доступний українською Белый дом (Фото:REUTERS / Al Drago)

В Белом доме рассматривают возможность введения запрета на импорт в США сырой нефти из России. Ведутся переговоры о влиянии такого шага на американских потребителей и глобальные поставки.

Администрация Байдена рассматривает возможность введения запрета на импорт в США российской сырой нефти из-за вторжения российских войск в Украину, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, которые знакомы с этим вопросом, внутри администрации и с представителями нефтегазовой отрасли США ведутся переговоры о влиянии такого шага на американских потребителей и глобальные поставки.

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«Мы рассматриваем варианты, которые мы могли бы принять прямо сейчас, если бы мы сократили потребление российской энергии в США, но что действительно важнее всего, так это то, что мы поддерживаем стабильные поставки энергии по всему миру», — отметила глава Совета экономических консультантов Белого дома Сесилия Роуз.

Как пишет агентство, сокращение потребления российской энергии — не единственный шаг, который рассматривает администрация.

По словам еще одного собеседника издания, знакомого с дискуссиями, Россия уже переживает полномасштабный финансовый кризис, когда курс рубля падает, торговля акциями остановлена, а суверенный и корпоративный долг страдает.

В Белом доме также оценивают, действительно ли этот шаг нанесет ущерб российской экономике или нефть просто пойдет на другие рынки и поднимет цены на бензин в США.

По данным Управления энергетической информации США, российская нефть составила лишь около 3% всех поставок сырой нефти, поступивших в США в прошлом году.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты вместе с 30 странами работают над тем, чтобы наложить нефтяное эмбарго на Россию.

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