В Минобороны Британии рассказали о проблемах российской авиации в войне против Украины 20 июня, 10:14 Цей матеріал також доступний українською В войне против Украины Россия не может получить полное преимущество в воздухе (Фото:mil.in.ua)

По информации Министерства обороны Великобритании, на выходных российские наземные и тактические воздушные операции по-прежнему были сосредоточены на центральном секторе Донбасса.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что на сегодняшний день российские военно-воздушные силы показали низкие результаты в войне.

«Их неспособность постоянно обеспечивать поддержку из воздуха, вероятно, стала одним из важнейших факторов того, почему российская кампания добилась очень ограниченных успехов. Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют по принципу меньшего риска, лишь изредка заходя вглубь украинских линий. Некоторые основные причины их трудностей перекликаются с проблемами Сухопутных войск России», — говорится в сообщении.

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Также в британском Минобороны отметили, что в течение многих лет большая часть российской воздушной боевой подготовки, скорее всего, была четко разработана, чтобы произвести впечатление на высших должностных лиц, а не развивать динамичную инициативу среди экипажей.

«Хотя Россия имеет впечатляющий список относительно современных и боеспособных боевых самолетов, военно-воздушным силам также не удалось развить институционную культуру и навыки, необходимые для ее персонала, чтобы удовлетворить стремление России обеспечить более западный стиль», — добавили в ведомстве.

Это привело к тому, что на сухопутные войска переложили больше усилий и они быстрее истощаются, а также к более широкому применению крылатых ракет, запасы которых, наверное, уже исчерпываются, подытожили в ведомстве.



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