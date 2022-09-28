«Люди — только одна из них». Глава ЦРУ рассказал о проблемах армии России 28 сентября, 09:03 Директор ЦРУ Уильямс Бернс (Фото:CIA/Twitter)

Директор ЦРУ Уильямс Бернс заявил, что у российской армии есть много проблем. Личный состав — лишь одна из них.



В интервью CBS News, отрывок которого опубликован в Twitter, Бернс сказал, что те, кто будут призваны в армию РФ в рамках мобилизации, будут плохо обучены.

«Даже если он (Путин — ред.) сможет мобилизовать 300 тысяч солдат, это не значит, что он сможет бросить людей как пушечное мясо на фронт, многие из которых не будут хорошо обучены, многие из которых не будут иметь такого снаряжения, необходимой им материально-технической поддержки. У его вооруженных сил много других проблем, человеческие ресурсы — лишь одна из них», — сказал он.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

