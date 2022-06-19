«Выскребали из танков погибших россиян». У белорусской армии нет навыков, мотивации и желания воевать в Украине — журналист 19 июня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Белорусские военнослужащие (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны Беларуси)

Журналист Белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский считает, что российский диктатор Владимир Путин давит на Александра Лукашенко, чтобы тот ввел в Украину войска, но у белорусской армии нет навыков, мотивации и желания для участия в войне.

Об этом Калиновский рассказал в интервью Радио НВ.

Журналист отметил, что обостряется скорее не ситуация с возможностью привлечения белорусских Вооруженных сил к войне в Украине, а риторика Лукашенко по этому поводу, но продолжаются и некоторые конкретные действия по укреплению белорусских сил у границ с Украиной.



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Он напомнил, что по заявлениям Лукашенко, собрано 10 батальонов на границах с Украиной и Польшей.

«То есть сила какая-то есть в Беларуси: 45 тысяч белорусское войско. Но действительно ли оно готовое, способное ли, эффективное ли, или мотивировано? Тем более, на западной Украине действовать, которая не менее мотивирована, чем восточная, то есть было бы жесткое сопротивление», — считает журналист.

Он также прокомментировал настроения среди белорусских военнослужащих.



«Думаю, что военные серьезно понимают эту ситуацию и все сложности. Они с прошлой осени, а особенно с зимы, дежурят, проводят учения, нон-стоп находятся в лагерях. Они понимают, что идет война, обслуживали российские войска, которые избитые возвращались из-под Киева, выскребали из танков погибших. То есть они понимают, какая ситуация и какого-то желания у них нет. Я бы сказал, что и навыков и мотивации нет», — считает Калиновский.

«Думаю, что для военных это была бы трагедия, если бы их на уничтожение отправили. Это очень гипотетическая беседа. Думаю, что этого не случится, такого приказа не будет», — добавил журналист.

Он отметил, что в любом случае, Украина вынуждена держать на северной границе свои войска, поскольку с белорусской стороны, проводят учения, минирование и так далее.

«Обратите внимание: Лукашенко приказал Министерству обороны заминировать территории, примыкающие к границам с Украиной и Польшей. По-видимому, он хочет показать, что он будет обороняться, а не нападать», — отметил Калиновский.

По его словам прямое участие в войне против Украины не поддержал бы народ Беларуси.

«Я не хотел бы дальше фантазировать на эту тему, потому что это не должно случиться, я уверен. И это понимает абсолютное большинство белорусского народа. Только, возможно, 1−2% поддержали бы агрессию с белорусской стороны непосредственно белорусскими силами. Надо все же резко поделить — белорусский народ и власть Лукашенко, фактически оккупационная власть для народа, которая проводит террористическую кампанию против населения Беларуси, против гражданского общества, против политических оппонентов, организации. Сейчас [народ] находится под страшным давлением — в тюрьмах сотни и сотни, даже тысячи политических заключенных; в эмиграции — многие [люди] были вынуждены бежать. Все это действует только потому, что Лукашенко поддерживает Путин. И у Путина сейчас есть возможность давить на Лукашенко со своими условиями. Но он противится, потому что сопротивляется белорусский народ», — сказал Калиновский.

Несмотря на то, что большая часть войск ВС РФ отступила с киевского направления еще в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине.

Одновременно обостряется риторика Лукашенко относительно участия белорусских войск в войне против Украины. Среди прочего белорусский диктатор заявлял, что Беларуси «придётся воевать за Западную Украину».

Беларусь проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время».



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Несмотря на неоднозначную позицию Лукашенко Украина укрепляет границу с Беларусью в приграничных областях и удерживает часть войск на этом направлении.

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