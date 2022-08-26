Выйти на новый уровень. Как проходят за границей интенсивные тренинги для тысяч украинских военных — западные СМИ 26 августа, 18:56 Эксклюзив НВ Британские инструкторы тренируют украинских добровольцев на учебной базе на юге Англии (Фото:Toby Melville / REUTERS)

Бои в городских условиях, управление сложным вооружением и доврачебная помощь: иностранная пресса рассказывает, чему учатся украинские бойцы на Западе и как они сами относятся к такой подготовке.

Посреди тихого еще сонного городка одна за другой взрываются три дымовых шашки. Вскоре воздух пронизывает автоматная очередь и группа мужчин в военной форме движутся в одно из зданий, чтобы провести зачистку. Рядом лежат перевернутые автомобили, на носилках стонет раненый солдат.

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Такую картину журналисты британского журнала The Economist увидели не в Украине, а на своей родине – в обычно тихом и зеленом графстве Кент на юго-востоке Англии. Сюда репортеры приехали наблюдать за учениями украинских военных.

В ближайшие недели Украина планирует начать масштабное наступление и для этого ей нужны минимум пять новых механизированных и танковых бригад в составе примерно 4 тыс. военных каждая, подсчитывает Франц-Стефан Гади, эксперт лондонского аналитического центра Международный институт стратегических исследований. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, личный состав украинской армии составляет 700 тыс. военных. Однако лишь небольшая часть из них имеют необходимую подготовку к столь серьезной операции. Именно для этого нужно обучение за границей.

Великобритания пообещала за 120 дней провести на своих базах обучение для 10 тыс. украинских новобранцев . Британским инструкторам уже помогают канадские; отправить собственное кадровое подкрепление пообещали также Дания , Эстония, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция .

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