Германия рассматривает покупку у США высокоточных систем большой дальности Typhon, которая может запускать ракеты с дальностью около 2 тысяч километров. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, пишет ntv .

«Проще говоря, это наземные пусковые установки, с помощью которых можно запускать различные управляемые ракеты на разные расстояния», — сказал министр во время визита в Вашингтон.

Как отмечает ntv, данная система вооружения способна поражать цели на территории России, однако Писториус отметил, что ее назначение — исключительно оборонительное, для сдерживания.

Окончательное решение о закупке пока не принято, Германия лишь заявила о своем интересе к этому оружию.

Сейчас США анализируют, готовы ли предоставить эту систему. В то же время, как отметил Писториус, глава Пентагона Пит Гегсет положительно отреагировал на соответствующий запрос во время их встречи.

Как пишет hartpunkt, Писториус уже официально запросил закупку пусковых установок Typhon. Министр заявил, что после встречи с Гегсетом Германия официально направила запрос на поставку системы вооружений в США. По его словам, сейчас он находится на стадии рассмотрения.

Поскольку закупка планируется через программу Foreign Military Sales (FMS), следующим шагом должно стать получение официального документа от США — так называемого «Письма о предложении и принятии». Только после этого правительство Германии примет окончательное решение, будет ли покупать эту систему.

Как отмечает Defense Express, система Typhon предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии примерно до 1600 км. Кроме того, она может применяться для запуска зенитных ракет SM-6, которые эффективны против аэродинамических целей на дистанции до 370 км, могут действовать против баллистических целей, а также поражать наземные объекты на расстоянии до 460 км.

Впрочем, как свидетельствуют заявления Писториуса, основной интерес Берлина сейчас касается именно возможности использования Typhon для запуска ракет Tomahawk. В частности, он упомянул о дальности в 2000 км — именно такая цифра иногда фигурирует для более старых модификаций этой ракеты.