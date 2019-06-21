Юлия Синькевич
Нетипичное кино. Пять фильмов, которые меня впечатлили
Анна Деревянко
Зеленый свет для бизнеса? Как прошла вчерашняя встреча с президентом
Иван Яковина
Победа Гонконга. Так что все-таки произошло?
Зоя Казанжи
О вокзале и полиции. Как у меня вытащили кошелек
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Зря тратят время: Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit

Вчера, 20:37
Цей матеріал також доступний українською
Зря тратят время: Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Дональд Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit.

Об этом сообщает Mirror.

«Мы ждем сотрудничества со следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать неупорядоченного Brexit и иметь как можно более близкие отношения с Британией. Мы открыты к переговорам по политической декларации о будущих отношениях, но соглашение о выходе не открыто для пересмотра», — сказал Туск.

По словам Туска, Британия просто теряет время и зря тратит шестимесячную отсрочку Brexit, которая заканчивается 31 октября.

«Боюсь, что Великобритания зря тратит время. Я недоволен этим, но я должен принять политическую реальность», — сказал Туск.

Напомним, что претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не поддерживает вариант Brexit без соглашения, однако хочет внести изменения в существующей сделки.

Парламент Британии никак не смог преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Дональд Туск Великобритания Евросоюз

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 15:54

img
ВНО-2019: историю Украины не сдали 16% абитуриентов
События

Вчера, 17:20

img
Убийство Даши Лукьяненко: суд арестовал подозреваемого
Политика

Вчера, 09:03

img
Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала список партии Оппозиционная платформа

ТОП 3

Геополитика

20 июня, 12:22

img
Сделали РФ козлом отпущения. Малайзия раскритиковала выводы следствия по МН17
11059
Геополитика

20 июня, 23:18

img
Катастрофа MH17: Германия прокомментировала выводы международной следственной группы
7834
Геополитика

20 июня, 16:18

img
Путин впервые прокомментировал возможность обмена украинских политзаключенных и моряков
4430