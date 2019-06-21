Зря тратят время: Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit Вчера, 20:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Francois Lenoir Дональд Туск REUTERS/Francois Lenoir

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit.

Об этом сообщает Mirror.

«Мы ждем сотрудничества со следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать неупорядоченного Brexit и иметь как можно более близкие отношения с Британией. Мы открыты к переговорам по политической декларации о будущих отношениях, но соглашение о выходе не открыто для пересмотра», — сказал Туск.

По словам Туска, Британия просто теряет время и зря тратит шестимесячную отсрочку Brexit, которая заканчивается 31 октября.

«Боюсь, что Великобритания зря тратит время. Я недоволен этим, но я должен принять политическую реальность», — сказал Туск.

Напомним, что претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не поддерживает вариант Brexit без соглашения, однако хочет внести изменения в существующей сделки.

Парламент Британии никак не смог преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.