Туск: Западные Балканы должны быть в ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал вступление стран Западных Балкан в Европейский Союз.

"Я не вижу никакого другого будущего для Западных Балкан, чем Евросоюз. Нет альтернатив, нет плана Б. Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы, и они являются частью нашего сообщества", - написал он, находясь на саммите в Софии.

I don’t see any other future for Western Balkans than EU. No alternative, no plan B. The Western Balkans are integral part of Europe and they belong to our community. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 мая 2018 г.

Заявление прозвучало после выступления президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковавшего идею расширения ЕС за счет балканских стран. Такое мнение он выразил в ходе саммита Западные Балканы-ЕС, который проходит в болгарской Софии 17 мая.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что в будущем ряды ЕС пополнятся новыми членами. Она считает, что это будут балканские страны, с которыми ведутся соответствующие переговоры о членстве.