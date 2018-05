Туск: Западные Балканы должны быть в ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал вступление стран Западных Балкан в Европейский Союз.

"Я не вижу никакого другого будущего для Западных Балкан, чем Евросоюз. Нет альтернатив, нет плана Б. Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы, и они являются частью нашего сообщества", - написал он, находясь на саммите в Софии.

I don’t see any other future for Western Balkans than EU. No alternative, no plan B. The Western Balkans are integral part of Europe and they belong to our community.