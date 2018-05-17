Туск: Западные Балканы должны быть в ЕС

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Туск ответил Макрону: Нет альтернатив. Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы
@DonaldTusk

Туск ответил Макрону: Нет альтернатив. Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы

Президент Европейского совета Дональд Туск поддержал вступление стран Западных Балкан в Европейский Союз.

"Я не вижу никакого другого будущего для Западных Балкан, чем Евросоюз. Нет альтернатив, нет плана Б. Западные Балканы являются неотъемлемой частью Европы, и они являются частью нашего сообщества", - написал он, находясь на саммите в Софии.

Заявление прозвучало после выступления президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковавшего идею расширения ЕС за счет балканских стран. Такое мнение он выразил в ходе саммита Западные Балканы-ЕС, который проходит в болгарской Софии 17 мая.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что в будущем ряды ЕС пополнятся новыми членами. Она считает, что это будут балканские страны, с которыми ведутся соответствующие переговоры о членстве. 

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