Туск: Саммит ЕС в декабре должен стать окончательным сроком для решения о передаче замороженных активов РФ Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вопрос передачи замороженных российских активов Украине должен быть решен на саммите Европейского совета в декабре.

Об этом сообщает Укринформ.

Туск отметил, что обсуждение этого вопроса в ЕС продолжаются. Бельгия, где хранится наибольшая часть замороженных российских активов, включая средства Центробанка РФ, выражает осторожность, поскольку подобный механизм еще никогда не применялся.

«Бельгия боится, что она будет нести всю ответственность. Поэтому мы пытаемся убедить наших бельгийских друзей, что готовы построить механизм общей общеевропейской ответственности. Конечно, как всегда, Виктор Орбан против этого, как и против всех решений по Украине», — сказал премьер Польши.

Он добавил, что пока рано говорить о полном согласии Бельгии и Люксембурга на передачу средств Украине. Однако, по его словам, решение должно быть принято до декабря.

«Европейский совет состоится в декабре, и это должен быть окончательный срок принятия решения: да или нет. И нам также не следует играть эмоциями, потому что Украина не выиграет эту войну или не защитит себя от России без финансовой поддержки», — сказал Туск, подчеркнув, что «альтернативных источников финансирования немного».

23 октября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в Евросоюзе отложили до декабря 2025 года решение о том, стоит ли использовать замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине.

По их словам, на такой шаг официальному Брюсселю пришлось пойти после того, как Бельгия потребовала более серьезных гарантий того, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с выдачей кредитов Украине из замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро.

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

17 сентября Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для «репарационного кредита» €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

В тот же день издание Financial Times написало, что Европейский Союз предложил использовать часть из запланированного кредита в размере €140 млрд для покупки американского оружия для Украины.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз пообещал финансировать Украину до 2027 года с помощью замороженных активов России.