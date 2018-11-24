Туск призвал страны ЕС поддержать соглашение по Brexit на саммите

Глава Европейского совета Дональд Туск порекомендовал лидерам стран Евросоюза поддержать соглашение о выходе Британии из ЕС на саммите в воскресенье, 25 ноября. Об этом сообщается в письменном приглашении Туска членов Совета Европы перед специальным заседанием.

Как утверждает Туск, Европейский Союз и Великобритания достигли наилучшего компромисса относительно Brexit.

"Во время этих переговоров никто не хотел никого побеждать. Мы все искали хорошего и справедливого соглашения. И я считаю, что мы, наконец, нашли лучший компромисс. Учитывая все вышеизложенное, я буду рекомендовать, чтобы в воскресенье мы одобрили итог переговоров по Brexit", – заявил глава Европейского совета.

По словам Туска, цели, которые были поставлены перед началом переговоров относительно Brexit, на данный момент достигнуты. В частности, речь идет о том, чтобы минимизировать неопределенность и нарушения, вызванные выходом Великобритании из ЕС, решить вопрос о статусе граждан ЕС, проживающих в Великобритании, обеспечить выполнение Лондоном финансовых обязательств, избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, а также предотвратить правовой вакуум для компаний ЕС.

"Соглашение о Brexit гарантирует, что права наших граждан полностью защищены, мирный процесс в Северной Ирландии не должен быть нарушен, Великобритания продолжит пополнять бюджет ЕС в течение переходного периода, и будет обеспечена юридическая определенность", – отметил Туск.

Глава Европейского совета сообщил, что после принятия договора о Brexit у Великобритании и Евросоюза будет почти два года, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве. Однако по необходимости переходный период может быть продлен еще на два года.

Смотрите также

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.