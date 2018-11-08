08 ноября 2018, четверг

Туск посетит Украину с официальным визитом в начале 2019 года

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Петр Порошенко и Дональд Туск

Петр Порошенко и Дональд Туск

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава Европейского Совета Дональд Туск посетит Киев с официальным визитом в начале 2019 года.

По словам Порошенко, он пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину и это приглашение было принято.

"Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года и ожидается очень активный диалог особенно накануне саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций", - заявил Порошенко.

Встреча президента Европейского совета Туска и президента Украины Порошенко состоялась 8 ноября в Хельсинки, в рамках конгресса Европейской народной партии.

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