Туск посетит Украину с официальным визитом в начале 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава Европейского Совета Дональд Туск посетит Киев с официальным визитом в начале 2019 года.

По словам Порошенко, он пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину и это приглашение было принято.

"Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года и ожидается очень активный диалог особенно накануне саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций", - заявил Порошенко.

Я запросив лідерів Євросоюзу відвідати Україну і це запрошення було прийняте. Дональд Туск відвідає Україну на початку наступного року і очікується дуже активний діалог особливо напередодні Саміту Євросоюзу, де буде вирішуватися питання про продовження санкцій. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 ноября 2018 г.

Встреча президента Европейского совета Туска и президента Украины Порошенко состоялась 8 ноября в Хельсинки, в рамках конгресса Европейской народной партии.