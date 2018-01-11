Туск: Польша сохраняет членство в Евросоюзе лишь из-за денег

Президент Евросовета Дональд Туск считает, что сейчас Польша сохраняет членство в Евросоюзе лишь из-за денег.

В интервью изданию Tygodnik Powszechny Туск отметил, что Польша может попытаться покинуть ЕС, если перестанет получать финансовую выгоду от членства в блоке.

"Для PiS (правящая партия Право и справедливость - Ред.) преимущество пребывания в ЕС сводится к платежному балансу с полным пренебрежением к другим преимуществам, таким как общий рынок, правопорядок, гарантированная безопасность и т. д.", - цитирует фрагмент интервью Туска AFP.

Глава Евросовета уверен, что пока Польша не является "чистым донором" бюджета ЕС, игра стоит для Варшавы свеч.

"Поэтому я могу легко представить себе ситуацию, когда, однажды Польша окажется среди чистых доноров, польское правительство решит, что пришло время спросить поляков, хотят ли они видеть свою страну в ЕС, и будет пропагандировать выход из союза", - сказал Туск.

Смотрите также

Польша в данный момент является крупнейшим получателем средств из бюджета ЕС.

В 2017 году наблюдалось ухудшение отношений между Варшавой и Брюсселем из-за польской судебной реформы, которая, как считают в ЕС, подчиняет суды властям и лишает их свободы принятия решений.

20 декабря президент Польши Анджей Дуда подписал законы о Верховном суде и Национальном судебном совете, из-за которых Еврокомиссия рекомендовала ввести санкции.

В тот же день Еврокомиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши из-за этой реформы. Санкции ЕС будут введены лишь при их одобрении всеми членами союза. Однако Венгрия уже заявила, что будет блокировать все действия Брюсселя против Варшавы.

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что беспрецедентное решение Европейской комиссии о введении санкций против Варшавы является политическим и тяготит взаимные отношения.