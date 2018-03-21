Туск отказался поздравлять Путина с победой из-за атаки в Солсбери

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Дональд Туск: После атаки в Солсбери я не в настроении праздновать победу Путина

Дональд Туск: После атаки в Солсбери я не в настроении праздновать победу Путина

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что отказался поздравлять президента России Владимира Путина с его переизбранием из-за нападения с применением химического оружия в британском Солсбери.

"После нападения в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина", - сказал Туск в среду, 21 марта, передает Reuters.

18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин, по данным Центризбиркома, побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, набрав более 76% голосов.

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Напомним, что Великобритания обвиняет Москву в покушении на убийство бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре города 4 марта. С тех пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

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