Туск назвал действующие власти Польши "современными большевиками"

Популисты и евроскептики, которые сейчас руководят Польшей, являются "современными большевиками", которые угрожают независимости нации, заявив председатель Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск, сообщает Радио Свобода.
Туск является жестким критиком правительства, возглавляемого консервативной партией Право и справедливость, которая неоднократно конфликтовала с лидерами ЕС.
Председатель Европейского совета считает действующую власть угрозой для Польши.
"Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", – отметил Туск.
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