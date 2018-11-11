Туск назвал действующие власти Польши "современными большевиками"

Популисты и евроскептики, которые сейчас руководят Польшей, являются "современными большевиками", которые угрожают независимости нации, заявив председатель Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск, сообщает Радио Свобода.

Туск является жестким критиком правительства, возглавляемого консервативной партией Право и справедливость, которая неоднократно конфликтовала с лидерами ЕС.

Председатель Европейского совета считает действующую власть угрозой для Польши.

"Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", – отметил Туск.

Смотрите также