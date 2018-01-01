Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
10 декабря: Новый начальник ГРУ и провал Брексита
Павел Баев
Путин в плену эскалации
Андрей Смирнов
Колокола звонят вразнобой
Виолета Москалу
Желтые жилеты. Почему украинцы должны понять французов

Туск исключил пересмотр соглашения по Brexit

Сегодня, 20:47
21
Цей матеріал також доступний українською

Дональд Туск созывает саммит ЕС по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский Союз не будет "пересматривать сделку" по выходу Великобритании из блока, включая спорную норму об ирландской границе.

По его словам, вопрос Brexit будет поднят на заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 13 декабря.

"Я решил созвать саммит ЕС по Brexit в четверг. Мы не будем пересматривать сделку, включая backstop [запасной план относительно границы между Великобританией и Ирландией], но мы готовы обсудить, как обеспечить ратификацию Великобританией. Поскольку время на исходе, мы также обсудим нашу готовность к сценарию, когда сделка не будет принята", - заявил он в Twitter.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. Депутаты должны были утвердить соглашение о выходе Британии из ЕС, ранее одобренное Брюсселем.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Дональд Туск Евросоюз Великобритания

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 17:46

article_img
Премьер Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit

Последние новости

Футбол

Сегодня, 20:57

Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Наполи
События

Сегодня, 20:51

В Харьковской области десятки школ закрыли на карантин
Геополитика

Сегодня, 20:47

Туск исключил пересмотр соглашения по Brexit

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
5524
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мировая медицинская революция
2906
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
1670
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
13364
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
5524
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5315
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28987
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25113
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20619