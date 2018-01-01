Туск исключил пересмотр соглашения по Brexit Сегодня, 20:47 21 Цей матеріал також доступний українською Дональд Туск созывает саммит ЕС по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский Союз не будет "пересматривать сделку" по выходу Великобритании из блока, включая спорную норму об ирландской границе.

По его словам, вопрос Brexit будет поднят на заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 13 декабря.

"Я решил созвать саммит ЕС по Brexit в четверг. Мы не будем пересматривать сделку, включая backstop [запасной план относительно границы между Великобританией и Ирландией], но мы готовы обсудить, как обеспечить ратификацию Великобританией. Поскольку время на исходе, мы также обсудим нашу готовность к сценарию, когда сделка не будет принята", - заявил он в Twitter.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 декабря 2018 г.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit. Депутаты должны были утвердить соглашение о выходе Британии из ЕС, ранее одобренное Брюсселем.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.