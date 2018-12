Туск исключил пересмотр соглашения по Brexit

По его словам, вопрос Brexit будет поднят на заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг, 13 декабря.

"Я решил созвать саммит ЕС по Brexit в четверг. Мы не будем пересматривать сделку, включая backstop [запасной план относительно границы между Великобританией и Ирландией], но мы готовы обсудить, как обеспечить ратификацию Великобританией. Поскольку время на исходе, мы также обсудим нашу готовность к сценарию, когда сделка не будет принята", - заявил он в Twitter.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.